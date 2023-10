Il a fait la promo de son dernier album.

Vic Mensa a sorti son nouvel album "Victor" il y a peu. Il est donc venu le défendre dans les studios de la radio de Los Angeles, Power 106 aux côtés de Justin Credible pour les "L.A. Leakers". Il a performé sur le morceau de Nipsey Hussle et JAY-Z, "What It Feels Like" et sur celui de Nas, "Get Down".