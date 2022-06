Avec un freestyle de feu.

A Generations, on est fan des freestyles des "LA Leakers". Sans nous comparer, on en compte aussi quelques-uns à notre actif et c'est toujours un plaisir que de voir des artistes venir foutrent le feu à des studios. Cette fois, c'est Denzel Curry qui est venu se prêter à cet exercice si particulier. Le MC du sud de la Floride a pris le micro sur "Ahhh Ha" de Lil Durk et "I'm Just Sayin" de Young Jeezy. Et franchement, sa prestation vaut le détour.