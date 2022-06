LIM lâche un freestyle d'anthologie !

Dans l'émission "59' Inside".

LIM n'a rien plus à prouver. Sa carrière parle pour lui. Mais il réussit encore à scotcher ses pairs comme dans l'émission "59' Inside" où il partageait le micro avec ZKR, Nessbeal ou encore DA Uzi. L'animateur Driver lui balance des mots à la volée et le rappeur du Pont-de-Sèvres enchaîne laissant notamment ZKR pantois, regardez bien ses yeux... Et sachez que ceci est un VRAI freestyle ! L'impro, ça ne s'improvise pas...