Seth Gueko avec Joe Lopez dans le clip de "Légende du Voyage"

Une connexion 100% barlou pour ce nouveau clip de Seth Gueko avec Jo Lopez, extrait de son prochain album "Saint Sauveur".

Seth Gueko a bien fait parler de lui ces derniers mois, avec plusieurs suites à son morceau culte "Titi Parisien", mais surtout avec l'annonce de son album "Saint Sauveur" qui devrait arriver le 29 mai. En attendant, le Guex nous balance des extraits au compte-goutte et il y a quelques jours on a eu droit au clip de "Légende du Voyage". Un clip dans lequel le Barlou rend hommage à la communauté des gens du voyage, en invitant une des personnalités les plus connues chez les gitans de France : Jo Lopez. Un morceau réussi, dans une ambiance "chill" un peu à l'ancienne, avec pas mal de jeux de mots, comme souvent chez Seth Gueko, beaucoup d'argot gitan, bref, le rappeur renoue avec ses débuts, et c'est plutôt réussi ! Vous en pensez quoi ?