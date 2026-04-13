Le Rat Luciano dévoile le clip de "Au Nom De"

Ils ont réveillé Le Rat Luciano, et ils n'auraient pas dû : le marseillais est de retour, et il est toujours aussi fort qu'au premier jour.

Le Rat Luciano fait partie des meilleures plumes de l'histoire du rap français, avec une manière de faire s'enchaîner les rimes comme si ça coulait de source, alors que ça demande des années d'exercice. Son retour annoncé avec son album "Magma" va nous le prouver une fois de plus, et il en montre déjà un avant-goût dans le clip de "Au Nom De"'. Un morceau à l'instru electro-rock et au discours bien ciselé, entre détermination à prendre ce qui lui revient et tristesse devant l'état du monde et de la race humaine en général. Bref, du 100% Rat Luc', on a hâte de découvrir la suite !