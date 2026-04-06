Souffrance et Légendes Industries en démonstration dans "La Monnaie, les diamants"

Souffrance est venu rendre visite aux bougs de Légendes Industries, et le résultat, c'est ce morceau qui est une petite pépite de kickage.

Tous ceux qui l'ont écouté au moins une fois le savent : Souffrance est un des meilleurs cracheurs de feu de ce rap français. Et il le prouve une nouvelle fois lors de son passage éclair sur la chaîne Youtube de Légende Industries, avec qui il a créé un morceau, "La monnaie, les diamants". Un son créé, écrit et enregistré très rapidement, et le clip qui sort dans la foulée : le rap, c'est pas compliqué quand on le fait entre passionnés !