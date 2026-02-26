Lolo Zouaï illumine la semaine avec son Colors "Rose du désert, partie 2"

Sorti cette semaine, Lolo Zouaï dévoile son Colors, un nouveau single visuel qui marque un vibrant retour dans son univers unique.

Avec “Rose du désert, partie 2 | UN SPECTACLE DE COULEURS”, Lolo Zouaï propose un titre riche en textures sonores et en émotions. Le clip, déjà remarqué sur les plateformes cette semaine, joue sur une esthétique flamboyante et des images hautes en couleur qui accompagnent parfaitement la mélodie envoûtante du morceau. Entre son et visuel, Lolo tisse une atmosphère à la fois intime et expansive où sa voix expressive guide l’auditeur à travers ce paysage musical inspiré. Ce single confirme une fois de plus la capacité de l’artiste à fusionner influences pop, R&B et électro dans un style personnel et captivant — une artiste de renommée qui s'ajoute à liste de ceux qui ont pu performer à ce fameux concept !