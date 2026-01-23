Dinor Rdt dévoile son nouveau clip : "Telegram" !

Dinor Rdt balance le clip de "Telegram", un single puissant sorti le 16 janvier 2026, qui met en lumière le rappeur franco-marocain avec une énergie brute et des visuels marquants. Une nouvelle étape dans sa carrière après plusieurs hits et projets.

Avec "Telegram", Dinor Rdt impose son univers introspectif et incisif à travers un clip qui claque dès les premières secondes. Ce single, disponible depuis le 16 janvier 2026, mêle flow affirmé et esthétique visuelle urbaine, traduisant parfaitement l’ambition du Parisien qui ne cesse d’évoluer dans le rap français. Dans ce visuel, Dinor navigue entre scènes intenses et attitude affranchie, capturant l’attention et confirmant son statut d’artiste incontournable. Entre punchlines et vibes authentiques, "Telegram"s’impose comme un morceau marquant de la scène hip-hop actuelle.