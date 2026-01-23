Le Cavalier sans tête : Zuukou Mayzie et Wit envoient un clip sombre et percutant

Zuukou Mayzie 667 et Wit frappent fort avec le clip de "Le Cavalier sans tête", un visuel sombre et intense extrait de son prochain projet 19h19. Le single impose une énergie brute qui promet de secouer la scène rap.

Dans "Le Cavalier sans tête", Zuukou Mayzie 667 et Wit livrent un clip percutant où flow incisif et visuels énigmatiques se rencontrent. Ce single, issu du futur album 19h19, mêle atmosphère sombre, punchlines puissantes et mise en scène symbolique, capturant parfaitement l’esprit du collectif 667. Les fans retrouveront ici l’intensité et le style unique de Zuukou, qui continue de s’imposer comme un acteur incontournable du rap français underground.