Leto en mode mélancolique dans "Trahison pour du papers"

Leto continue de surfer sur le succès de "Thug Ceremony" avec ce nouveau clip.

En 2025, Leto était clairement dans le top 5 des rappeurs français qui ont été le splus bouillants, et il n'est pas 5ème. Une année conclue d'une main de maître avec la sortie de son album "Thug Ceremony" en novembre, un projet qui a rencontré un joli succès et qu'il continue d'exploiter avec la sortie cette semaine du clip de "Trahison pour du papers", extrait de l'album. Un morceau sur lequel on retrouve Leto en mode mélo, registre dans lequel il excelle aussi, et dans lequel il parle évidemment des tensions qui émergent entre des gens très proches, lorsque l'argent rentre en jeu.