Dosseh et Pit Baccardi en mode "GOAT"

Quand les deux frères passent derrière le micro pour kicker, forcément, il se passe quelque chose.

Pit Baccardi a bien réussi son retour avec "OG", sorti à la fin de l'année dernière. Et ça fait vraiment plaisir de revoir un ancien qui a tant pesé dans le game, réussir un come back. Cette semaine on le retrouve en compagnie de Dosseh, son frérot, et les deux rappeurs nous racontent leur histoire sur quelques notes de piano. Le morceau s'appelle "GOAT", et les kickeurs nous rappent la vie, parlent de leur parcours, du temps qui passe, de leurs débuts dans le rap, bref, un feat bien touchant, on valide fort! Et vous ?

Tags :
rap-fr musique pit-baccardi nouveaute clip dosseh sortie goat
