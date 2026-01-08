H JeuneCrack de retour avec "Mathématiques"

Toujours aussi doué dans son créneau, H JeuneCrack est de retour avec ce premier extrait de "2ème Mouvement".

Parmi les meilleurs kickeurs de la nouvelle génération du rap français, H JeuneCrack est un peu sous-estimé, mais ce n'est lcairement pas à cause de son talent. Car du talent, il en a à revendre, et il le montre encore avec ce tout nouveau morceau, "Mathématiques". Un titre extrait de son futur projet "2ème Mouvement", la suite de sa très bonne tape sorite l'année dernière. Toujours avec son air nonchalant, le H pose sur la prod comme si c'était facile, avec ce côté à la fois déprimé, et en même temps, très déter et avec beaucoup d'insolence. Si vous ne connaissez pas encore le boug, on vous invite à écouter ça !