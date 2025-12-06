Jul découpe l'instru dans le clip de "BDR"

Jul est de retour avec son nouvel album, et il a décidé de rappeler à tout le monde que c'est un putain de kickeur.

Alors que la fin d'année approche, Jul vient une nouvelle fois de casser le game avec la sortie de son album "TP sur TP", disponible depuis le 5 décembre. Et pour fêter ça, il a décidé de nous dévoiler le clip de "BDR", dans lequel il fait fermer toutes les bouches de ceux qui disent qu'ils ne savent pas rapper. "BDR", pour "Bandeurs De Rappeurs", on imagine que vous avez compris le thème : le J a des comptes à régler avec tous ces rapaces qui gravitent autour du rap sans en faire partie. Coincé dans la ruelle, entre deux murs, il découpe comme à l'ancienne, ça fait plaisir de le voir dans ce mood !