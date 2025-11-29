Tonton Rim'K sait aussi être doux lorsqu'il décide de parler d'amour, comme dans le clip de "Rose Blanche".

Il y a un peu plus d'un mois, Rim'k dévoilait la réédition de son projet "Run", initialement sorti en janvier dernier. Une réédition qui contient 6 nouveaux morceaux assez différents et parmi eux, on retrouve le titre "Rose Blanche", qui vient d'avoir droit à son clip. Une chanson assez surprenante, car il s'agit clairement d'une chanson d'amour, registre inhabituel chez le Tonton du 94, mais il s'en sort plutôt bien ! Pour ce qui est de la vidéo, on est sur un rythme assez lent, avec un peu de slow-motion, et une vidéo dans laquelle on voit pas mal de complicité entre les deux "amoureux". L'image a un grain assez particulier, c'est à la fois "brut" et beau, big up au travail de Alex Haze.