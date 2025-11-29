Rim'K sentimental avec le clip de "Rose Blanche"

Rim'K sentimental avec le clip de "Rose Blanche"

Tonton Rim'K sait aussi être doux lorsqu'il décide de parler d'amour, comme dans le clip de "Rose Blanche".

Il y a un peu plus d'un mois, Rim'k dévoilait la réédition de son projet "Run", initialement sorti en janvier dernier. Une réédition qui contient 6 nouveaux morceaux assez différents et parmi eux, on retrouve le titre "Rose Blanche", qui vient d'avoir droit à son clip. Une chanson assez surprenante, car il s'agit clairement d'une chanson d'amour, registre inhabituel chez le Tonton du 94, mais il s'en sort plutôt bien ! Pour ce qui est de la vidéo, on est sur un rythme assez lent, avec un peu de slow-motion, et une vidéo dans laquelle on voit pas mal de complicité entre les deux "amoureux". L'image a un grain assez particulier, c'est à la fois "brut" et beau, big up au travail de Alex Haze.

