Monsieur Nov a un "Cœur de Pirate"

Monsieur Nov est de retour avec un nouveau clip extrait de son projet "Nov", sorti en septembre.

Juste avant d'aller foutre le bordel à Bercy le 18 décembre prochain, Monsieur Nov a quand même tenu à faire plaisir à ses fans, une fois de plus, en dévoilant un nouveau clip extrait de son album "Nov". Le morceau s'appelle "Coeur de Pirate", et cette fois, il s'agit clairement d'une chanson de rupture, d'une relation qui s'éloigne de lui sans qu'il ne puisse rien y faire : même quand il se jette dans les bras d'une autre, il ne pense qu'à son ex. Un registre dans lequel il excelle, on vous laisse vérifier par vous-mêmes. Pour le clip, l'ambiance reste chaleureuse, mais elle est très sombre, et le chanteur y est complètement isolé, ce qui colle bien avec le thème du morceau.