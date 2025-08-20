Tyler, the Creator balance le clip complètement fou de "Darling, I"

Un clip qui a presque tout d'une production hollywoodienne.

L'âge d'or des clips de rap semble terminé : finie l'époque où PNL faisait claquer les millions de vues en quelques heures, rivalisant ainsi avec les plus grosses productions rap US. Aujourd'hui, beaucoup de clips se ressemblent, dans les ambiances, les lieux de tournage, les types de plans choisis, alors quand des artistes font l'effort de proposer quelque chose d'originale et de différent, il faut le dire. Et c'est exactement ce que vient de faire Tyler, the Creator avec le clip de "Darling, I".

Un morceau extrait de son précédent album, "Chromakopia" (il vient d'en sortir un nouveau fin juillet), et qui nous parle d'amour de manière un peu complexe, en disant que malgré le fait qu'il soit avec quelqu'un, il continue quand même de tomber amoureux, d'autres femmes, mais aussi de la musique.

Au delà du thème du morceau, qu'on a déjà vu dans plein d'autres titres de rap, c'est surtout le travail esthétique qui est ici à souligner, avec des styles vestimentaires extravagants et des coiffures assez folles, qui mélangent modernité et voyage dans les années 50/60. Comme toujours avec Tyler, on voit pas mal d'humour, de séquences un peu absurdes, le tout, très bien filmé et bien monté. Bref, du très bon taff, on valide fort !