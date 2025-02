Tyler, The Creator dément sa présence au Super Bowl de Kendrick Lamar

"Je suis en tournée"

Les rumeurs concernant une éventuelle apparition de Tyler, The Creator lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl de Kendrick Lamar ont été mises à mal par le rappeur lui-même. Les rumeurs avaient commencé à circuler après la publication d'une bande-annonce du spectacle, qui se tiendra le 9 février au Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans.

Certains fans ont interprété cette scène comme un hommage à l'esthétique militaire de l'album "Call Me If You Get Lost" de Tyler, The Creator. Tyler, The Creator a lui-même alimenté les rumeurs en laissant un commentaire énigmatique sur le post Instagram de Kendrick Lamar.

Mais dans un commentaire Instagram publié le 31 janvier, Tyler, The Creator a clairement indiqué qu'il ne participerait pas au Super Bowl. Il a écrit : "im on tour i will not be at football game yall better watch kenny." / " je suis en tournée, je ne serai pas au match de foot, vous feriez mieux de regarder Kenny".

Tyler, The Creator sera en tournée avec sa tournée mondiale "Call Me If You Get Lost", qui débute le 4 février à St. Paul, Minnesota. La tournée le tiendra occupé jusqu'en septembre, avec des concerts prévus à Kansas City le 8 février et à Denver le 11 février.

Bien que Tyler, The Creator ne soit pas du spectacle, Kendrick Lamar sera rejoint par SZA lors de la performance.