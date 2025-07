Le rappeur du 94 compte bien enchaîner les succès.

Cela faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu RSKO en solo, mais le rappeur du 94 a décidé de remédier à tout ça. Comme on est en été, on a droit à un morceau plutôt léger, avec un rythme sympa qui donne envie de danser, une instru bien efficace, et un clip dans lequel le rappeur est un peu en train de flex. Sur la route du tube de l'été, il risque d'y avoir pas mal d'embouteillage avec la concurrence qu'il y a cette année, mais on lui souhaite bonne chance !