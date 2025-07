R2 fait couler le "Ruinart"

Le jeune rappeur commence à péter fort !

Après avoir doucement grimpé les échelons en publiant des clips sur sa chaîne Youtube depuis plus d'un an, on dirait bien que el rappeur R2 est prêt pour exploser aux yeux du grand public. C'est en tout cas ce qu'il vient de faire, avec le clip de son morceau "Ruinart", extrait de son projet "7/7 : 24/24" sorti vendredi dernier. Un clip qu'il a réussi à hisser en tendance sur Youtube grâce à ses fans, de plus en plus nombreux. Encore un rappeur du 19ème sur qui il faudra compter dans les prochaines années ! En ce qui concerne le morceau, il s'agit d'un titre assez doux, mais avec un rythme un peu afro assez sympa, qui fait quand même bouger la tête. Peut-être pas le tube de l'été, mais largement suffisant pour être un son qu'on peut mettre en boucle dans la caisse pendant qu'on ride vers les vacances !