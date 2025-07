Guy2Bezbar et Killa Prédator vous présentent "La Jeunesse dorée"

Après "Monaco", le Coco Jojo va-t-il à nouveau

Guy2Bezbar n'a quasiment pas quitté les ondes radio depuis la sortie de "Monaco" l'année dernière, son hit de l'été qui avait tout cassé. Et il entend bien remettre ça cette année, avec un tout nouveau morceau à la vibe très estivale. Cette fois, ça s'appelle "La Jeunesse Dorée", et il n'est pas seul puisqu'il est accompagné de Killa Predator. Le clip est évidemment tourné à Paname, sur les belles avenues mais aussi à Barbès, autour d'un terrain de five, car c'est de là que le Guy vient. Encore une certif à venir pour Coco Jojo !