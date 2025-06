Niro rempli d'incertitudes dans "Pourquoi tu m'aimes ?" avec Potter Payper

Dans ce registre, Niro est quasiment imbattable, encore un gros morceau pour le rappeur.

Ces dernières années, on a un peu moins vu Niro en featuring et c'est normal : à force de plier du rappeur en 4 et de les mettre dans des coffres, forcément, on l'invite moins. L'artiste a aussi affiché sa volonté d'être maître de sa propre DA, de ne pas forcément trop se mélanger si ça ne l'inspire pas. Une décision qui lui réussit plutôt bien, même si pour le coup, cette semaine, il nous a offert une excellente collaboration avec un rappeur anglais, Potter Payper. Le morceau s'appelle "Pourquoi tu m'aimes ?", et on y trouve Niro en pleine introspection, faisant un peu l'inventaire de ses démons, toujours de manière très intelligente, et en kickant parfaitement. On commence à avoir l'habitude avec lui, mais pourtant, à chaque fois ou presque, on prend notre baffe ! Et vous ? Quant à Potter Payper, lui aussi est excellent, et il a fait un véritable effort pour l'écriture de son couplet. Ça nous change des rappeurs US qui viennent juste prendre leur chèque et qui font des couplets éclatés !