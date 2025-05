Adrï dans un amour perdu avec "Sans Toi"

Un artiste à suivre en 2025 !

Après avoir remporté le tremplin NRJ Music Awards de Marseille en 2023, Adrï continue de tracer sa route avec authenticité. Révélé sur scène lors des festivals Nuits du Sud ou Les Plages Électroniques, et aperçu en première partie de Maxence, le jeune artiste revient en force avec "Sans toi", deuxième single de son nouvel EP à venir.

Sur une sonorité ample et profonde, Adrï mêle pop et rap avec une aisance remarquable. Dans ce nouveau clip, il met en images la douleur d’un amour perdu mais jamais enterré. Derrière les sourires qu’on affiche, "Sans toi" révèle ce vide intérieur qui continue de hurler quand tout semble calme en surface. Un morceau touchant, à la fois sobre et intense, qui confirme qu'Adrï est une plume à suivre de près.