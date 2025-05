HMZ énervé dans son "Freestyle Générations"

Pour fêter la sortie de son album "Dans la tempête", HMZ est venu kicker dans nos studios.

La première fois qu'on vous parlait de HMZ sur ce site, c'était en 2020 pour la sortie de "Choupetta", son hit avec Fianso et Heuss l'Enfoiré. Depuis, il a fait pas mal de chemin, et ça fait plusieurs mois qu'il enchaînait les clips et les sorties remarquées. Le 16 mai dernier, il a enfin dévoilé son premier album, "Dans la tempête", contenant notamment les morceaux "Toute la semaine", "Saison", ou encore "Maradona". Un projet dans lequel on retrouve pas mal de rap brut, kické, sans trop de mélo ni d'autotune, qui devrait plaire aux amateurs du genre. Pour fêter ça, le rappeur est venu freestyler dans nos locaux chez Générations, et on peut dire que c'était intense ! Des punchlines, du caractère, et une attitude toujours aussi énervée au micro, on est ravis d'avoir pu l'accueillir pour qu'il se défoule un peu.