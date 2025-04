HMZ et SDM charbonnent "Toute la semaine"

Il en profite également pour annoncer son tout premier album, qui arrive le 16 mai !

La première fois qu'on avait entendu parler de HMZ, c'était pour le titre "La Choupetta", avec Heuss l'Enfoire et Fianso, il y a 5 ans. Depuis, à chaque fois qu'on l'entendait, on le trouvait plutôt convaincant, mais on s'étonnait de ne le voir jamais sortir d'album, passage obligatoire pour tout rappeur qui veut percer. Désormais, cette absence est sur le point d'être comblée, puisque le rappeur vient d'annoncer la sortie de son tout premier album, le 16 mai prochain, de la plus belle des manières : par un gros feat avec SDM ! Le morceau s'appelle "Toute la semaine", et nous parle d'ambition, mais aussi, un peu de charbon, et de la nécessité d'être déterminé pour faire ses sous car rien ne tombe facilement aujourd'hui. On imagine que le titre sera présent sur l'album. On attend la suite, et vous ?