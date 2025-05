Kyzi ramène Samy Naceri pour le clip de "Marseille Légendaire" !

Mais ce n'est pas tout : Bengous, Kalash L'Afro, 100 Blaze, Fahar et Drime son aussi de la partie.

On commence à le savoir : les marseillais sont fiers de leur ville, vraiment très fiers, et n'hésitent pas à représenter dès que l'occasion se présente, et même quand elle ne se présente pas. Cette semaine, c'est Kyzi qui vient porter bien haut le drapeau bleu et blanc en compagnie de tout un tas de visages bien connus à Marseille, pour le clip de "Marseille Légendaire". Une vidéo dans laquelle on retrouve également Bengous, 100 Blaze, Fahar, Kalash l'Afro et Drime. EN ce qui concerne le morceau, on a droit à un truc très énergique, avec un temp plutôt rapide sur lequel nos rappeurs viennent kicker leur fierté de venir de Marseille, et une vidéo tournée en bonne partie devant le Vélodrome.