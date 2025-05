Heuss l'Enfoiré et Fally Ipupa nous livrent une "Masterclass"

Avec un clip bien remuant, encore un tube de plus pour Heuss !

Ça faisait quelques mois qu'on n'avait pas eu de nouveauté de la part de Heuss l'Enfoiré, mais le rappeur d'Affranchis Music a vite rectifié le tir. Le voilà de retour avec un nouveau titre, en compagnie d'une grande star : monsieur Fally Ipupa, habitué des tubes. Deux hitmakers ensemble, ça fait forcément un hit, et c'est exactement ce qu'il sont tenté de faire avec "Masterclass", dont le clip vient de sortir. Un morceau très rythmé, avec un refrain qui rentre facilement dans la tête, une petite mélo qui va bien et un clip bien mouvementé rempli de chorégraphies. Pas de doutes, ça sent l'été !