HMZ met des vitesses sur le terrain comme "Rafael Léao"

AVant la sortie de son premier album, le rappeur continue d'enchaîner.

Voilà un rappeur qui pourrait venir bouscule ce mois de mai dans le rap français. Vous avez sûrement déjà vu le nom de HMZ passer sur Youtube ces dernières années, et on espère que vous vous êtes arrêtés le temps d'écouter un son. Car le rappeur le mérite et il compte bien le prouver avec la sortie de son premier album, prévue cette semaine (16 mai). Après son gros titre avec SDM le mois dernier, le voilà déjà de retour avec un nouveau clip, en solo cette fois. Le morceau s'appelle "Rafael Léao", en hommage au footballeur portugais du Milan, et le rappeur en profite pour nous raconter de sombres histoires de rues sur un rythme de trap assez lent, avec un tout petit peu de mélo dans le refrain. Voilà qui annonce du bon pour son album à venir !