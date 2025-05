Leto en démonstration sur "Mozart Capitaine Jackson (Episode 4)"

Leto est dans la forme de sa vie !

Leto est sur un run de malade mental depuis quatre ou cinq ans maintenant. Si le rappeur du 17ème était déjà très chaud auparavant, tout ce qu'il fait depuis "Macaroni" devient de l'or. Très fort commercialement, le rappeur s'est imposé comme un des nouveaux rois de la mélo dans le game. Mais pour ceux qui en ont marre de l'entendre chanter un peu trop souvent dans des titres au format "tube", on a exactement ce qu'il vous faut : le capitaine est de retour en mode kickage cette semaine avec le clip de "Mozart Capitaine Jackson (Episode 4)", et il est énervé.

Un épisode dont le clip a été tourné dans le hood, comme le rappelle si bien l'ancien qui parle au début de la vidéo. Le flow et les placements sont très carrés, les punch frappent fort, l'instru est bien entêtante, et on dirait que la vidéo a été tournée à mi-chemin entre la France et les States, avec certains plans qui ressemblent vraiment à des images sorties de GTA ou de "Menace II Society". Ça nous fait tellement plaisir de revoir Leto dans ce mood, car même si ce n'est peut-être pas avec ce genre de morceaux qu'il va faire tomber le milliard de vues, c'est avec ça qu'il s'est fait connaître, et c'est dans ce domaine qu'on l'attend le plus !