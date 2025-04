Decimo en pétard dans "Européenne"

Le rappeur du Val Fourré a toujours les crocs.

C'est déjà l'heure du retour de Décimo, le rappeur du 78, deux mois après son dernier clip. Cette semaine, le morceau s'appelle "Européenne" et on ne saurait pas trop le classer musicalement, tant le flow et les placements sont particuliers, même si on peut quand même vous dire que ça contient pas mal d'egotrip, et qu'au niveau visuel la vidéo est très réussie, avec des jeux d'ombre et de lumière très efficaces, qui donnent un aspect à la fois mystérieux et menaçant. On vous laisse checker tout ça !