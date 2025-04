Cash Crime en train de cook fort dans "Quelqu'un veut un hamburger ?"

Cash Crime comme Fredo dans la cuisine.

On aime toujours vous faire découvrir de nouveaux talents chez Générations et cette semaine, c'est au tour de Cash Crime de venir se présenter avec son clip "Quelqu'un veut un hamburger?". Le rappeur est belge, mais originaire de Kinshasa, et on le retrouve dans une ambiance bien gang et très drill, avec très peu de mélo. Dans sa cuisine, il cuisine les hambrugers comme il cuisine ses phases : avec justesse, et franchement, on valide carrément le délire esthétique du clip qui est très réussi. Et vous, qu'en pensez-vous ?