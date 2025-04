Merveille a des "Soucis plein la tête"

Un mélange de RnB avec des influences Afro qui est très efficace.

Ça a va faire maintenant deux ans qu'on vous parle régulièrement de Merveille sur Générations comme d'une artiste à suivre absolument, et on est contents de ne pas s'être trompés. Car à chaque sortie, la chanteuse d'origine congolaise (qui a d'ailleurs participé au concert de solidarité pour le Congo cette semaine) confirme tout le bien qu'on pense d'elle, avec une voix vraiment belle, capable d'aller chercher plusieurs tessitures, et un vrai sérieux, notamment au niveau du rythme de publication des titres et des clips, très régulier. On la retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, celle qui accompagne son tout nouveau single, "Soucis plein la tête", dans lequel elle nous parle de ses problèmes d'adolescente avec beaucoup de douceur, du haut de ses 17 ans. Au niveau du clip, on reste sur quelque chose de très "ado", avec cette chambre dans laquelle ça danse et ça se tape gentiment à coup d'oreillers. Un titre extrait de son EP "Au pays des Merveilles", qu'on vous conseille si vous aimez ce genre de vibe !