D2 des L2B invite Genezio et Keblack dans "C'est Quoi Ton Délire"

Un morceau aux allures de hit de l'été

Depuis le 18 avril, L2B fait vibrer la scène avec la deuxième partie de son album "Nés pour Briller". Cette fois, c’est la partie de D2 qui est mise en avant, et autant dire que le rappeur n’a pas fait les choses à moitié. Pour marquer le coup, il a réuni deux poids lourds : Genezio, l’un des artistes les plus hype du moment, et Keblack, qu’on ne présente plus, pour un morceau explosif : "C’est Quoi Ton Délire".

Sur une prod bien sucrée qui donne instantanément envie de danser, les trois artistes enchaînent mélodie et kickage avec une aisance déconcertante. Le flow de D2, la fraîcheur de Genezio et la vibe de Keblack fusionnent pour livrer un titre calibré pour devenir le hit de l’été.

Un son à mettre en playlist tout de suite, sans réfléchir.