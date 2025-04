Tuerie toujours aussi fort avec le clip de "Sorcière"

Le clip, le morceau, tout est très travaillé chez Tuerie et ça fait plaisir.

On ne sait pas jusqu'où il va aller, mais Tuerie est en train de mettre tout le monde d'accord. Chaque personne qui l'écoute tombe dans son délire, et d'ici quelques temps, on espère que le nombre de gens dans sa fanbase va exploser, car les artistes qui soignent autant la DA de leurs projets ne sont pas si nombreux. Alors qu'il a dévoilé son très bon album "Les Amants Terribles" vendredi dernier, il est de retour avec le clip de "Sorcière", extrait du projet. Une chanson qui parle d'amour, évidemment, mais plutôt de la fin d'une histoire d'amour, avec un gars qui se fait tej' bien salement par une "sorcière" qui voulait un sac Goyard et un mec pas "broke". La vidéo en noir et blanc, sublime, nous montre à quel point Tuerie est blasé de son histoire, tellement qu'il s'en va même en laissant sa valise dans la piscine. On valide fort, et vous ?