TH, Tuerie, L2B, Karmen,... : encore du lourd pour les sorties Rap FR de la semaine

Après une semaine dernière remplie de stars, on retourne cette fois sur des artistes un peu plus confidentiels, mais excellents.

C'est toujours autant un plaisir de suivre l'actualité du rap français en 2025. Car la scène s'est vraiment diversifiée, et même si cela veut dire que le niveau est plus inégal et dilué, ça veut aussi dire qu'on a droit à des artistes dotés d'un grand talent, malgré le fait qu'ils ne soient pas encore trop connus du grand public. Après une semaine dernière remplie de stars avec La Fouine, Werenoi, ou encore Franglish, on retourne "dig" du côté des artistes un peu moins mainstream : TH, Tuerie, ou encore Karmen, pour les sorties rap FR de la semaine !

On commence par l'une des plus grosses surprises de cette année 2025 : Tuerie, qui charbonne fort avec son label "Foufoune Palace" et qui vient de dévoiler son nouveau projet "Les amants terribles", dans lequel il montre qu'il sait absolument tout faire. Rapper, chanter, en lover, en caillera, bref, un artiste complet et polyvalent, avec un univers bien à lui, qu'on recommande chaudement. Autre gros projet de la semaine, TH dévoile enfin son projet "Algorithme" tant attendu. 12 titres, aucun feats, et beaucoup de sale au menu. TH continue d'envoyer du lourd, lui qui est clairement un des rappeurs à suivre de près depuis 2023, avec son style si particulier.

On enchaîne maintenant avec Karmen (anciennement Tortoz), qui charbonne fort lui aussi avec ses 4 projets en 2 ans. Cette semaine, il revient avec "Comment t'aimer sans diamants?", un gros projet de 18 titres, sur lequel on retrouve de grosses stars en feat comme PLK, Guy2Bezbar, Houdi ou encore Jok'Air. Avec le soin qu'il met dans ses morceaux, on promet que vous serez satisfaits si vous allez jeter une oreille. L2B Gang, le groupe du 94 qui fait beaucoup parler de lui cette année, vient aussi de dévoiler son nouvel album "Nés pour briller : Book II".

On a aussi droit à une sortie de Lord Esperanza, le rappeur parisien qui nous dévoile son album "Derrière les Montagnes". Le média DVM dévoile sa compilation "Dans Vos Mères", contenant notamment le morceau de fou avec Freeze. On leur souhaite bonne chance, au vu de la sauce dans laquelle ils sont actuellement, on n'est pas spécialement ensemble mais le projet s'annonce tout de même intéressant. Krisy vient lui aussi de sortir son projet "La Vie, avec ou sans le risque ?", avec toujours autant de maîtrise au point de vue musical. Et enfin, Yaro dévoile "Edifices 1", ça fait plaisir de le revoir avec un projet. Tout comme Juicy P, l'ancien du 91, qui vient de sortir "De Player à Player". Bref, il y en a pour tous les goûts cette semaine encore de le rap FR, et c'est ça qu'on kiffe !

Pour le Rap US aussi, on a droit à du lourd, avec du Wiz Khalifa, du Westisde Gunn, on vous laisse checker la liste complète des sorties juste ci-dessous !