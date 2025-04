Tuerie fait fort avec son double clip "Daron Z / Rose Bonbon"

Toujours aussi solide.

Il fait clairement partie des artistes qu'on saigne depuis plusieurs mois maintenant. Tuerie est en train de mettre tout le monde d'accord, et si pour l'instant, il reste un artiste assez confidentiel, il ne devrait pas se passer longtemps avant de voir le rappeur / chanteur toucher un public plus large. Car le rappeur de Boulogne sait quasiment tout faire, de la mélodie la plus inattendue, au kickage bien véner. Il le prouve encore avec son tout nouveau projet, un EP de 3 titres, "Avant l'album", histoire de faire patienter les fans jusqu'à la sortie de son album "Les amants terribles", qui arrive ce 18 avril.

Et il n'a pas fait les choses à moitié puisque sur les 3 morceaux de l'EP, 2 viennent d'avoir droit à un double clip, très qualitatif une fois de plus. On avait presque perdu l'habitude de voir des mecs kicker comme ça, tout en attitude avec une écriture bien plus maligne que ce qu'elle laisse paraître, tout en gardant pas mal d'humour. Pour "Rose bonbon", on part sur un couplet quasiment chuchoté, mais toujours avec style, mais là encore, ça vise juste. Du très bon travail, et on a hâte d'entendre ce qu'il va nous sortir vendredi, cet album pourrait bien faire partie des bonnes surprises de ce début 2025 !