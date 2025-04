Naza trop drôle dans le clip de "On va"

Le rappeur est toujours aussi fort pour nous ambiancer et nous redonner le sourire.

Alors qu'il est soi-disant menacé par on ne sait quel groupe criminel de France, les choses ont l'air d'aller pour Naza, qui continue à garder sa bonne humeur et sa volonté d'ambiancer la France entière avec ses morceaux. Cette fois, il fait fort avec le clip de son tout nouveau single, "On va", qui commence pourtant de manière inquiétante. Le rappeur apparaît sapé en président à base de "mes chers compatriotes", avant de finalement nous lâcher un de ses morceaux les plus dansants depuis un bout de temps. Pour la vidéo, là encore le visuel est costaud : que des bougs en treillis qui s'entraînent, dont certains en train de faire des tractions énervées. Mais finalement, tout ça se passe dans al bonne humeur : les gens sont là pour danser, et ce morceau remplit parfaitement les objectifs !