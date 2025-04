GLK en Algérie pour le clip de "Mehlich"

Deux mois après son dernier clip, le rappeur du 93 nous sort un nouveau morceau dansant bien efficace.

GLK est toujours bien en forme, lui qui prépare en ce moment l'arrivée de son prochain projet, "Vici", qui va venir clôturer la trilogie commencée à la fin de l'année 2023. Il continue de nous teaser son album, dont on ne connait pour le moment pas la date de sortie, même si on se doute que ça devrait sortir cette année. Le rappeur du 93 nous dévoile aujourd'hui le clip de son morceau "Mehlich", qui a un bon potentiel pour bien tourner cet été, car on est clairement sur une ambiance un peu dansante et ensoleillée, même si on ressent la mélancolie du rappeur. Pour le clip, GLK est parti au bled, afin de nous tourner de belles images qui donnent clairement envie de partir en vacances et de ne plus jamais revenir. Un timing parfait, avec le retour des beaux jours !