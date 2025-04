Souffrance et Soprano mitraillent l'instru dans "Compte Double"

Une connexion qui va plaire aux fans de kickage !

On vous en a parlé il y a quelques jours : l'album "Hiver Automne" de Souffrance fait partie des petites pépites qu'on a bien kiffé depuis le début de l'année 2025. Car on y retrouve un rappeur qui rappe, et de nos jours, ce n'est plus si fréquent. En plus de ça, les punchlines sont plutôt bien écrites et plutôt bien amenées, et il le montre encore dans le clip qu'il vient de sortir. Le morceau s'appelle "Compte Double", et on a également droit à un invité de marque, en la personne de monsieur Soprano, qui continue à prouver qu'il sait évidemment toujours kicker fort, même à 46 ans. Résultat : un morceau plutôt percutant, on valide fort ! Et vous ?