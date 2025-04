Jul est "Phénoménal" dans son nouveau clip

Le premier extrait officiel de son prochain album "D&P à vie".

Jul ne laissera jamais le rap français tranquille, lui qui squatte les sommets des classements des ventes depuis 10 ans maintenant. A peine quelques mois se sont écoulés depuis la sortie de son précédent album "Inarrêtable", que le marseillais est déjà bientôt de retour avec un nouveau projet. Cette fois, ça s'appellera "D&P à vie", et ça sort le 25 avril. En attendant la sortie de l'album, le J continue de faire monter la pression, avec un nouvel extrait accompagné de son clip. Le morceau s'appelle "Phénoménal", et il s'agit d'un titre dont vous savez que Jul est l'auteur dès les premières notes, avec ce rythme si particulier. En ce qui concerne le clip, le rappeur a fait fort avec une vidéo 100% animée qui reprend des éléments marquants de l'univers de Jul, ou bien de la ville de Marseille, avec un avatar sous la forme d'un petit extra-terrestre, comme on avait pu déjà le voir lors de précédents clips. On vous laisse découvrir tout ça !