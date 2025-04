Ashe 22 en mode sombre avec KLM Pursang pour "1212"

Le Ashe 22 de retour dans ce qu'il sait faire le mieux : découper.

Ashe 22 s'est fait connaître dans toute la France (et même l'Europe, avec "Eurovision") en découpant, et c'est en découpeur qu'on le retrouve aujourd'hui pour son feat aevc KLM Pursang, jeune rappeur parisien prometteur, lui aussi très à l'aise dans ce genre d'ambiance. Les deux rappeurs viennent de dévoiler le clip de leur feat "1212", et il s'agit d'une grosse séance de kickage sur une prod drill, avec de sales punchlines, et une vidéo qui fait bien peur où tout le monde est cagoulé ou masqué. Le morceau parfait pour vous motiver à faire une dinguerie !