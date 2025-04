Pour Niaks, le chemin c'est "Tout droit"

Le rappeur est bien décidé a conquérir le game.

Cela fait désormais presque 5 ans qu'à chaque sortie, Niaks se montre de plus en plus convaincant. Et en 2025, le rappeur du 78 a l'air bien décidé à franchir un cap. En tout cas, il s'en donne les moyens, lui qui vient d'annoncer la sortie prochaine d'un album. En attendant que le projet sorte, voici déjà un avant goût avec le clip de "Tout droit", qui vient d'être dévoilé. Un titre à l'ambiance crapuleuse, dans lequel le rappeur nous montre qu'il est déterminé et que rien ne le fera dévier de son chemin. On valide, et on attend la suite !