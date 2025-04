IGO invite TIBAB dans le clip "VODOU"

Une connexion 93 et 94 !

Un feat aussi inattendu qu’impactant. Après avoir marqué les esprits avec son projet Tribulation en fin d’année dernière, IGO, le rappeur du 93 qui fait de plus en plus parler de lui — notamment grâce aux éloges de Vald dans ses dernières interviews — revient fort avec un tout nouveau son. Et cette fois, il n’est pas seul.

Pour VODOU, IGO s’associe à Tibab, pépite du 94, pour un duo qui transpire l’énergie brute et l’obscurité. Sur une prod sombre et immersive, les deux artistes se glissent dans la peau de véritables zombies, dans un clip aussi glaçant que stylisé. Une imagerie qui colle parfaitement à l’univers du morceau : lugubre, envoûtant, presque mystique.

IGO et Tibab livrent un banger qui risque de faire beaucoup de bruit. L’alchimie est là, le visuel est fort, et le son mérite clairement sa place dans votre playlist. VODOU n’est pas juste un morceau, c’est une incantation.