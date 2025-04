Jazzy Bazz déprimé dans le clip de "Giezh"

Le rappeur semble au fond du trou, mais ça donne un incroyable morceau.

Jazzy Bazz a fait un retour très remarqué le 28 Mars dernier, avec la sortie de son album "Nirvana", 3 ans après "Memoria" en 2022. Un projet toujours aussi solide, que ce soit au niveau des instrus qu'au niveau des flows, et il le montre cette semaine en publiant le clip de "Gizeh", premier morceau de l'album. Un titre profondément triste, même si il y a quelques lueurs d'espoir, puisqu'il a "trouvé la constance". Et pour l'accompagner, on retrouve donc le rappeur en train de rapper sous la pluie, le regard sombre, mais déterminé, dans un décor assez noir. Le clip semble être le début d'une histoire, comme le suggère la fin de la vidéo, et si la suite est de la même qualité, on a hâte de voir ce que ça va donner !