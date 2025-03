IPNDEGO et Low Jay t'avertissent du "Danger"

Un danger bien identifié : celui de tomber sous le charme d'une femme.

On n'avait pas trop de nouvelles concernant le rappeur nantais IPNDEGO, depuis la sortie de son clip "Quotidien" en juin dernier. Ca fait donc plaisir de le retrouver cette semaine pour un nouveau morceau accompagné d'un clip, "Danger". Un titre en feat avec Low Jay, dans lequel on peut voir que la voix du chanteur est toujours aussi efficace dans ce genre de registre. Il s'agit d'un morceau qui nous parle d'amour, ou plutôt de séduction, puisque pour les chanteurs, il n'est pas question de céder à la menace du charme d'une belle fille, eux qui ont trop de sous à faire pour se mettre ce genre d'obstacle sur leur route. On vous laisse découvrir tout ça !