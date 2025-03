Ms Tungi frappe fort avec "Pain & Gain"

Un morceau parfait pour commencer le week-end !

Quelques semaines après avoir marqué les esprits avec 1200, son featuring percutant avec Genezio, MS Tungi revient en force avec son tout nouveau solo Pain & Gain. Teasé sur les réseaux sociaux, ce titre confirme son ascension fulgurante dans le game.

Avec une prod sombre et un flow incisif, MS Tungi livre un morceau introspectif où il évoque les épreuves traversées et la détermination qui l’anime. Le clip, soigné et immersif, illustre parfaitement cette dualité entre douleur et réussite. Un message clair : il est prêt à s’imposer comme l’un des talents à suivre de près.

Ce n’est que le début, et MS Tungi l’a bien fait savoir : de belles surprises arrivent dans les prochaines semaines. Affaire à suivre de très près !