Didi B en pleine fastlife dans "Good Vibes" avec Zinoleesky

Le rappeur ivoirien mène la grande vie dans son nouveau clip !

Le rappeur ivoirien Didi B, ancien membre de Kiff No Beat, est en clash avec Booba depuis plusieurs mois maintenant. Mais sa carrière semble ne jamais s'être aussi bien portée ! Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le rappeur explose, et se paie même le luxe de s'offrir une collab internationale avec l'artiste nigérian Zinoleesky. Le morceau s'appelle "Good Vibes", et le clip vient de sortir. Hôtel, voyage en avion, studio, les artistes nous montrent la grande vie qu'ils mènent, sur un son afro assez doux, on vous laisse découvrir tout ça !