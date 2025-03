Gapman toujours dans la trap avec "Finito"

Un morceau bien rempli d'insolence !

Un mois après son dernier clip, Gapman est déjà de retour avec de la nouveauté. On ne sait pas si ça annonce un nouveau projet, mais en tout cas, le rappeur du 59 est toujours aussi en forme. On le retrouve cette semaine pour le clip de "Finito", dans lequel on retrouve un cocktail habituel chez l'artiste : egotrip, insolence, humour, avec un clip très réussi visuellement. Belles couleurs, belles bagnoles, le tout sur une grosse prod trap bien sale qui rappelle les plus belles heures d'Atlanta. Ceux qui aiment ce style vont valider fort !