Moliy vous fait bouger fort avec le clip de "Shake It To The Max"

Des influences américaines, du Ghana, et des Caraïbes, mélangez le tout et secouez tout ça au maximum !

Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Moliy est une artiste d'origine ghanéenne et américaine, qui a explosé en 2022 grâce à sa participation au titre "Sad girlz luv Money" avec Kali Uchis et Amaarae. Maintenant que les présentations sont faites, on vous propose de découvrir sa nouvelle tuerie, qui risque de faire beaucoup, beaucoup bouger les fessiers et les bassins lors de toutes les prochaines soirées en 2025. Le titre s'appelle "Shake It To The Max" et il s'agit initialement d'un morceau en collaboration avec Kalash et Maureen. Le titre est devenu tellement viral, notamment sur TikTok, qu'il a déjà droit à un remix avec plusieurs stars jamaïcaines comme Shenseea et Skillibeng, et même à un clip, qu'on vous propose de découvrir ici. Le titre risque de tourner très fort dans les semaines à venir, soyez prêts !