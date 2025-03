Testri en mode découpage dans "Crystal Palace"

Un gros morceau de drill pour le premier clip de sa chaîne !

Nouveau talent en vue ! Chez Générations, on aime bien aller fouiner un peu sur Youtube pour voir ce qu'il y a de nouveau. Et cette semaine, on est tombé sur Testri. Un jeune rappeur qui a récemment signé sur Morning Glory Music, le label du célèbre DJ Bellek, et qui nous vient direct du 93, comme il l'annonce dans son refrain. Pour son premier clip sur sa chaîne Youtube, Testri débarque avec un bon gros morceau de drill bien agressif, et bien maîtrisé. Avec un refrain efficace, dans lequel il scande "c'est le 93 pas Crystal Palace". En effet, c'est pas le même décor ! Bref, un morceau et un clip bien carrés, vous en dites quoi?