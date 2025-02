Bazbaz déterminé dans "Agaccu #5"

Le rappeur est bien productif en ce début d'année 2025.

Pendant un bout de temps, Bazbaz n'était pas le rappeur le plus actif du game, se contentant de quelques vidéos par an, parfois seulement une. Mais depuis quelques mois, l'artiste du 93 charbonne comme jamais, on l'a même vu dans un clip avec Alkpote récemment. Cette semaine, on le retrouve en solo pour la suite de sa série de morceaux, "Agaccu #5". Comme vous vous en doutez, l'ambiance est toujours bien sombre, ça ne fait que kicker, pas d'autotune, même si il y a tout de même un peu de mélo pour le refrain, mais ça reste léger. Par contre, on est étonnés par la qualité et le grain de l'image dans le clip, la vidéo est vraiment très bien tournée. On vous laisse regarder tout ça !